إنشاء محطات تحلية مياه البحر في مصر

أعلنت وزارة الإسكان في مصر عن الانتهاء من إقامة عدد من محطات تحلية مياه البحر غربي البلاد منها محطات الضبعة و سيدي عبد الرحمن في محافظة مرسى مطروح.

يأتي هذا ضمن خطط تقوم الحكومة بتنفيذها للتوسع في إقامة محطات تحلية المياه لمواجهة تداعيات ملء و تشغيل سد النهضة الإثيوبي.