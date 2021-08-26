إنشاء محطات تحلية مياه البحر في مصر
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أعلنت وزارة الإسكان في مصر عن الانتهاء من إقامة عدد من محطات تحلية مياه البحر غربي البلاد منها محطات الضبعة و سيدي عبد الرحمن في محافظة مرسى مطروح.
يأتي هذا ضمن خطط تقوم الحكومة بتنفيذها للتوسع في إقامة محطات تحلية المياه لمواجهة تداعيات ملء و تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
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