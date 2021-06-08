الصين: اتهامات واشنطن لنا بشأن كورونا مسيسة

اعتبرت الصين أن الاتهامات الأمريكية لها بشأن منشأ فيروس كورونا تسييسا لقضية صحية.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن /ليو بينغيو/ أن منشأ كورونا يجب أن يدرسه العلماء حول العالم بشكل مشترك. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد افادت بأن تقريرا بشأن أصول الفيروس خلص إلى أن فرضية تسربه من معمل صيني في ووهان معقولة وتستحق مزيدا من التحقيق. وأوضح التقرير أن الدراسة أُعدت في شهر مايو العام الماضي في مختبر وطني في كاليفورنيا، وأشارت إليها وزارةُ الخارجية الأمريكية عندما أجرت تحقيقا بشأن أصول الفيروس خلال الشهور الأخيرة من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.