تجدد الاحتجاجات في إقليم كردستان العراق

تجددت الاحتجاجات في محافظة السليمانية بأقليم كردستان العراق في وقت ارتفع عدد ضحايا الصدامات بين محتجين وقوات الأمن إلى ستة قتلى وعشرات الجرحى.

من جانبها منعت سلطات الأقليم تنظيم أي تظاهرات غير مرخصة. فيما أضرم متظاهرون النار بدائرة حكومية كما قطعوا طريقا رئيسا في محافظة السلمانية. من جانبه اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أطرافا بحرف مسار التظاهرات مؤكدا أن المشكلة أكبر من قضية الرواتب. إلى ذلك وصف نواب في التحالف الكردستاني بالبرلمان العراقي، ما يحدثُ في الإقليم من حراك شعبي بأنه ثورة جياع فيما أكد نوابٌ أكراد آخرون وجود اتفاقية لبيع نفط الإقليم لمدة خمسين عاما دون علم الحكومة الاتحادية.