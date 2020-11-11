الأسد: دول غربية تستغل قضية اللاجئين

اتهم الرئيس السوري، بشار الأسد، في كلمة عبر الفيديو في افتتاح المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين المنعقد بدمشق.

اتهم دولاً غربية واخرى في المنطقة باستغلال اللاجئين، وتحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية للمساومة. وأكد الأسد أن بلاده تعمل من أجل إعادة كل لاجئ سوري يرغب بالعودة إلى وطنه. ولفت إلى عقبات كبيرة أمام ذلك، منها ضغوطٌ تُمارس على اللاجئين لمنعهم من العودة. من جهته، دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في كلمة ألقاها مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، بعض الدول إلى التَوقُف عن تسييس هذا الملف. إلى ذلك، أعلن رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين، ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا خصصت أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات في سوريا.