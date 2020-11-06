قره باغ: قصف ستيباناكيرت بقذائف عنقودية

اتهمت سلطات جمهورية قره باغ غيرِ المعترف بها القوات الأذربيجانية بقصف العاصمة ستيباناكيرت بقذائفَ عنقودية مشيرة إلى أنها استهدفت منازلَ ومرافقَ البنية التحتية المدنية.

كما أكدت سلطات قره باغ مقتل ثلاثة مدنيين جراء تعرض العاصمة ومدينة شوشي لقصف أذربيجاني مكثف الليلة الماضية، مشيرة إلى أن العمليات القتالية تواصلت في اتجاهات رئيسة من الجبهة طوال الليل. وأكدت أن قواتها صدت هجمات للجيش الأذربيجاني على مدينة شوشي الاستراتيجبة ومدينة /لاتشين/ الواقعة على طريق يصل بين العاصمة ستيباناكيرت وأرمينيا. من جانبها نفت باكو قصف ستايباناكيرت واتهمت بدورها يريفان بقصف مواقع جيشها وبلدات أذربيجانية، مشيرة إلى أن القوات الأرمينية تراجعت في مختلف قطاعات الجبهة.