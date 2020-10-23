تواصل المعارك شرق خط التماس في قره باغ

أفادت وزارة الدفاع الأرمينية باستمرار المعارك شرق خط التماس في منطقة قره باغ.

وقال رئيس الوزراء الأرميني /نيكول باشينيان/ أمس إن يريفان لا تمانع نشر قوات لحفظ السلام في قره باغ، مضيفا أن نشر قوات سلامٍ روسية قد يمثّل حلا وسطا، وأضاف باشينيان أن بلاده ستطلب مساعدة من موسكو في حال توسع نطاق الأعمال القتالية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. إلى ذلك، طالبت يريفان كلا من أنقرة وباكو بتجنب الاستفزاز، وتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بوساطة مجموعة مينسك.