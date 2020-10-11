توقف القتال بالمناطق الساخنة في قره باغ

يتواصل الهدوء الحذر في قره باغ في اليوم الثاني من الهدنة مع توقف القتال في المناطق الساخنة.

وأعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن خروق لوقف إطلاق النار المتفق عليه بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرة إلى أن الهدنة لا تطبق بشكل كامل. من جانبها قالت أذربيجان إنها تحاول الالتزام بوقف إطلاق النار مؤكدة أن أرمينيا تنتهك الهدنة في نقاط من خط التماس، واتهمتها بقصف مدينة /غاندجا/ الأذربيجانية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين،، فيما نفت وزارة الدفاع الأرمينية ذلك، وحملت في المقابل أذربيجان مسؤولية قصف صاروخي طال مدنيين وبنية تحتية مدنية، وأسفر عن مقتل خمسة وعشرين جنديا من قوات جمهورية قره باغ غير المعترف بها. وأكدت أرمينيا أن جيش قره باغ ما زال ملتزما بوقف إطلاق النار.