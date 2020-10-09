مواجهة بين ترامب وحاكمة ولاية ميشغان

فجرت المحاولة الفاشلة لخطف وقتل حاكمة ولاية ميشيغان اتهامات متبادلة بين الديمقراطيين والرئيس الأمريكي حول وجود ميلشيات التفوق الأبيض الداعمة للرئيس ترامب.

وأعلن ترامب في وقت سابق نيته عقد تجمع لأنصاره يوم غد السبت، غير أن مسؤولين بإدارته قالوا إن الترتيبات لإقامة فعاليات انتخابية خلال مدة قصيرة جعلها صعبة التنفيذ. في غضون ذلك، كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي /نانسي بيلوسي/ عن خطط لإطلاق تحقيق في مدى قدرة الرئيس الصحية على قيادة البلاد.