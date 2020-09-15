التطبيع مع إسرائيل..دول أخرى على الطريق؟

"فجر شرق أوسط جديد ويوم غير عادي للعالم، سيضع التاريخ في مسار جديد" هكذا وصف الرئيس الاميركي اليوم الذي تم التوقيع فيه على اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن ما يحدث اليوم يجب أن ينهي الصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد، ووزير الخارجية الإماراتي شكر إسرائيل على اختيارها السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية. الرئاسة الفلسطينية ردت ببيان أكدت بأن ما جرى لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.