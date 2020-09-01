ماكرون: يجب الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية

شَدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية خلال الأيام المقبلة.

ودعا ماكرون خلال زيارته الحالية لبيروت إلى إصلاح النظام المصرفي والتدقيق في الحسابات المالية وقال إن حزب الله جزء من الشعب اللبناني. كما أكد الرئيس الفرنسي استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي منتصف الشهر المقبل بشأن كيفية مساعدة لبنان. من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الأمل اليوم هو في تشكيل حكومة جديدة قادرة على إطلاق الإصلاحات الملحة. إلى ذلك، أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيزور لبنان مجددا في كانون الأول المقبل.