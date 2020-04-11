1667 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

في روسيا، سجلت السلطات إصابة ألف وستمئة وسبعة وستين شخصا بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

السلطات أكدت بالمقابل شفاء مئتين وخمسين مصابا، ليتجاوز عدد المتعافين ألف شخص. أما الحصيلة الإجمالية فبلغت أكثر من ثلاثة عشر ألفا وخمسمئة إصابة. هذا وكشفت السلطات الروسية عن اثـنـتي عشرة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى مئة وستة أشخاص. هذا وقررت السلطات في سبعة كيانات إدارية في البلاد فرض إجراءات إضافية لمنع انتشار الفيروس بينها موسكو، إذ أعلن عمدة العاصمة /سيرغي سوبيانين/ تشديد إجراءات الحجر المنزلي، وتعليق عمل معظم مؤسسات وشركات العاصمة اعتبارا من الاثنين المقبل.