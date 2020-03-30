انخفاض حاد لأسعار النفط بسبب كورونا

انخفضت أسعار النفط اليوم بحدة، وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة أكثر من خمسة بالمئة ليصبح سعر البرميل عشرين دولارا، في حين انخفض سعر برميل برنت بنحو سبعة في المئة، ووصل لثلاثة وعشرين دولارا للمرة الأولى منذ عام ألفين وثلاثة. إلى ذلك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيبحث هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أسعار النفط والتجارة ومكافحة فيروس كورونا.