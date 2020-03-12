ارتفاع وفيات كورنا بإيطاليا إلى 1016 حالة

ارتفعت حصيلة الوفيات في إيطاليا جراء فيروس كورونا إلى ألف وست عشرة حالة، في حين تجاوز عدد الإصابات خمسة عشر ألف إصابة.

إلى ذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بإسبانيا جراء الفيروس إلى أربعة وثمانين شخصا، كما أصيبت وزيرة المساواة بالفيروس وأخضع نائب رئيس الوزراء للحجر الصحي، فيما قررت السلطات تأجيل الدوري الإسباني لكرة القدم لأسبوعين على الأقل إثر تفشي الفيروس. وأعلن عن أولى حالات الوفاة في النرويج وبولندا واليونان والنمسا، وارتفع عدد الإصابات في بلجيكا وكوريا الجنوبية وفي روسيا وصل العدد إلى أربع وثلاثين إصابة. في غضون ذلك رجح مسؤول بريطاني وجود ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف مصاب في عموم البلاد.