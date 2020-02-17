الجيش السوري: استعدنا عشرات القرى بحلب

أعلن الجيش السوري في بيان استعادةَ السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي، والشمالي الغربي.

وأكد البيان أن القوات الحكومية ستتابع مهامها في ملاحقة من وصفتهم بالإرهابيين حتى القضاء عليهم. وذكرت وكالة سانا أن الجيش السوري فتح ممراً إنسانياً غرب مدينة سراقب لتأمين خروج المدنيين من مناطق المسلحين في إدلب. إلى ذلك، أعلن وزير النقل السوري علي حمّود استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، مشيرا إلى أن أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب ستقلع الأربعاء المقبل، وأكد الوزير السوري أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة المقبلة.