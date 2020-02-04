بكين: 425 شخصا حصيلة وفيات فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى أربعمئة وخمسة وعشرين وإصابة أكثر من عشرين ألفا.

إلى ذلك، أعلنت مدن كبيرة في الصين، فرض قيود على حركة السكان من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وأعلنت بلدية مدينة تايتشو، وثلاث مناطق في مدينة هانغتشو التي تضمّ مقرّ مجموعة التجارة الإلكترونية "علي بابا"، أنه سيُسمح لفردٍ واحد فقط من كل عائلة صينية بالخروج مرة كل يومين للتبضّع. وجاء إعلان المدينتين على الرغم من أنهما تبعدان مئات الكيلومترات عن مدينة ووهان مركز تفشي الفايروس.