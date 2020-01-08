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مصرع 176 راكبا بتحطم طائرة أوكرانية بطهران

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أفاد مراسلنا بمصرع مئة وستة وسبعين راكبا غالبيتهم من الإيرانيين جراء تحطم طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني في طهران، مؤكدا العثور على الصندوق الأسود.

من جهتها أكدت الخارجية الأوكرانية مصرع اثنين وثمانين إيرانيا وثلاثة وستين كنديا إضافة إلى أحد عشر أوكرانيا وعشرة سويديين، وكذلك أربعة أشخاص من أفغانستان وثلاثة من ألمانيا ومثلهم من بريطانيا جراء تحطم الطائرة، في حين قطع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي زيارته لعمان. وأعلنت السلطات في كييف وقف الرحلات الجوية فوق إيران إلى حين اتضاح أسباب الحادث، مؤكدة إرسال خبراء للمساعدة في التحقيق.

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