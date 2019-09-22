القائمة العربية تعلن دعمها لغانتس

أعلنت القائمة العربية المشتركة أنها أوصت الرئيس الإسرائيلي /رؤوفين ريفلين/، بأن يشكل زعيم تحالف أزرق أبيض، /بيني غانتس/ الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

أكدت القائمة المشتركة في بيان لها عقب المشاورات مع ريفلين أن هدفها من تقديم الدعم لغانتس هو إسقاط بنيامين نتنياهو .. من جهته أعلن رئيس حزب /إسرائيل بيتنا/ أفيغدور ليبرمان أنه لن يدعم أي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة .. يأتي ذلك في حين يواصل الرئيس الإسرائيلي المشاورات مع ممثلين عن الأحزاب التي تمكنت من الظفر بمقاعد في الكنيست، حتى مساء الاثنين.