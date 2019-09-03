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اختتام المباحثات بين فرنسا وإيران

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كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن المفاوضات مع طهران لفتح خطوط ائتمان بضمان عائدات النفط مستمرة، وأن خطة باريس تقضي بعودة طهران للاتفاق النووي.

وبدء محادثات بشأن أمن المنطقة ومصير الاتفاق بعد العام ألفين وخمسة وعشرين وكان الوفد الإيراني قد أنهى زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، بعد مفاوضات تهدف إلى تمكين إيران من بيع نفطها و الحفاظ على الاتفاق النووي .

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