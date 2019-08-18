المجلس السيادي السوداني .. أولى الخطوات

أعلن المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير عن أسماء الشخصيات التي ستشغل العضوية في المجلس السيادي.

وتضمنت قائمة الشخصيات التي قدمها المجلس العسكري كلا الفريق ركن أول محمد دلقو والفريق ركن شمس الدين الكباشي والفريق ركن ياسر العطا والفريق ركن إبراهيم جابر وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،، في حين تقدمت قوى الحرية والتغيير بتسمية ممثليها وهم عائشة موسى وديق تاور وحسن شيخ إدريس وطه عثمان ومحمد الفكي سليمان،، ليبقى الممثل الحادي عشر ينتظر التوافق عليه بين الجانبين ليتبعهما بعد ذلك القسم الدستوري والاتفاق على تأليف الحكومة برئاسة حمدوك، هذا وتنتظر السلطة الانتقالية تحديات متشعبة خلال ثلاث أعوام المقبلة بعد المهاض العسير التي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة.