أردوغان يهدد بعملية ضد الأكراد بسوريا
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هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإطلاق عملية جديدة ضد المسلحين الأكراد في سوريا قريبا..، محذرا من أن تدفع بلاده الثمن لاحقا في حال لم تفعل ماهو ضروري الآن.
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع التركية أن المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشأن المنطقة الآمنة استأنفت اليوم. وذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن وفد البنتاغون حمل عرضا لأنقرة يشمل تنفيذ الولايات المتحدة وتركيا عملية مشتركة لتأمين منطقة حدودية بعرض مئة وأربعين كيلومترا وعمق خمسة عشر كيلومترا، وانسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة وإزالة تحصيناتهم وتسيير دوريات مشتركة.
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