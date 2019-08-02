مقتل 4 متظاهرين بإطلاق نار في أم درمان

أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان مقتل أربعة متظاهرين وإصابة آخرين بإطلاق نار في مدينة أم درمان وسط البلاد.

يأتي هذا فيما خرج الآلاف بتظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى تلبية لدعوة المعارضة لمليونية "القصاص العادل"، في غضون ذلك استأنف المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير المفاوضات للاتفاق على الإعلان الدستوري،، في سياق متصل أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير /ساطع الحاج/ في تصريح خاص لـ"آر تي" أكد حسم النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري الانتقالي، مشيرا إلى أنها تتعلق بالحصانة وصلاحيات مجلس السيادة ونسبة تمثيل قوى التغيير في المجلس التشريعي.