إيران تنفي احتجاز ناقلة نفط وتقول إنها أوقفت سفينة صغيرة

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تكون إيران احتجزت ناقلة نفط، مؤكدا احتجاز سفينة صغيرة للتهريب خلال عملية روتينية.

وكان الحرس الثوري أعلن احتجاز ناقلة وطاقمها المكون من اثني عشر شخصا، بينما كانت في طريقها لتسليم وقود مهرب مصدره زوارق إيرانية.. في غضون ذلك، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي من أن استراتيجية طهران ستتحول من الدفاع إلى الهجوم إن أقدم الأعداء على أي خطأ بحسب قوله. وأكد سلامي خلال زيارة للجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات أن وجود القوات الأجنبية في الخليج يزعزع أمن المنطقة.