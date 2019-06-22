طهران تتوعد برد قوي على أي اعتداء أمريكي

أكدت إيران أنها سترد بقوة، على أي اعتداء يهدد سيادتها، محذرة من عواقب ذلك على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في كامل المنطقة.

ونشر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف على تويتر خريطة توضح مسار تحليق الطائرة الأمريكية المسيرة في الأجواء الإيرانية لحظة إسقاطها، فيما أعلن المتحدث باسم الوزارة "عباس موسوي" مضي بلاده في تقليص التزاماتها النووية، ما لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة. واستدعت الخارجية القائم بالأعمال الإماراتي وسلمته مذكرة احتجاج على انطلاق الطائرة الأمريكية المسيرة من بلاده.