البنتاغون: لا نسعى لحرب مع إيران

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران ،، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيان للبنتاغون إن التعزيزات العسكرية إلى المنطقة تتضمن بطاريات باتريوت، وطائرات استطلاع، وأخرى من دون طيار، بدوره أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل برنامجيها النووي والصاروخي ودعمها للإرهاب في المنطقة.