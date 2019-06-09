طهران تلوح بإجراءات بعد مهلة 60 يوما

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده ستتخذ المزيد من الإجراءات بعد انقضاء مهلة ستين يوما داعيا الاوروبيين إلى العمل بجدية لحفظ الاتفاق النووي.

وقال ظريف إن واشنطن تعمل على عرقلة علاقات طهران مع دول العالم داعيا ترامب إلى وقف الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالعقوبات ضد إيران، مضيفا أن الدعوة الأمريكية للحوار محاولة للتأثير على الرأي العام.

وتأتي تصريحات ظريف قبيل زيارة مرتقبة لنظيره الالماني هايكو ماس إلى طهران غدا الاثنين.