ماي تستقيل من زعامة المحافظين في7 حزيران

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين في السابع من حزيران يونيو المقبل.

وأكدت ماي أنها ستمارس مهماتها إلى حين اختيار رئيس جديد للحزب. وأعلن كل من وزيري الخارجية البريطاني الحالي والسابق جيريمي هانت وبوريس جونسون ترشحهما لخلافة ماي، بدوره قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إن على رئيس الوزراء الجديد تنظيم انتخابات برلمانية ليسمح للشعب بتحديد مستقبل البلاد.