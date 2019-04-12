المجلس العسكري: عزل البشير ليس انقلابا

رفض المجلس العسكري الانتقالي السوداني اعتبار عزل الرئيس عمر البشير انقلابا عسكريا.

كما أعلن المجلس تأجيل اللقاءات مع القوى السياسية فى السودان إلى أجل غير مسمى،، بدوره رفض تجمع المهنيين السودانيين وعود المجلس بشأن الحكومة المدنية المقبلة . وقال التجمع في بيان إن من وصفهم بالانقلابيين يلتفون على مطالب الحراك الواضحة والمشروعة ،، مضيفا أن المجلس العسكري الانتقالي لا يستطيع تحقيق التغيير المنشود في البلاد ، هذا وأكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الفريق عمر زين العابدين استعداد الجيش لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية يتوافق عليها الجميع.