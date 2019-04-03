أنقرة: لن نختار بين روسيا والغرب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أي طرف لا يستطيع إجبار بلاده على الاختيار بين روسيا والغرب.

وأكد تشاووش أوغلو في تصريحات خلال اجتماع لوزراء خارجية الناتو أن بلاده لن تتخلى عن صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخية إس أربعمئة من روسيا لأنها مسألة محسومة. مضيفا أن تركيا بحاجة ملحة لمنظومة دفاع جوي متطورة أسوة بدول الجوار بما فيها سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده بحاجة لإتمام صفقة شراء طائرات إف خمسة وثلاثون من الولايات المتحدة.