غوايدو يحدد موعد عملية "تحرير فنزويلا"

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية "خوان غوايدو" أن السادس من نيسان أبريل المقبل هو موعد بدء خطوات تكتيكية أولى لما أسماها عملية تحرير فنزويلا داعيا القوات المسلحة إلى دعمه.

ودعا غوايدو مؤيديه إلى التظاهر في مختلف أرجاء البلاد السبت المقبل، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي،، مطالبا الجيش بعدم التعاون مع الرئيس "نيكولاس مادورو".

من جهته أكد مادورو استعداد الجيش لمواجهة التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكري. متهما المعارضة بالتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في البلاد بضرب محطة توليد الطاقة.