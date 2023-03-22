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دونباس.. لهذا أنا هنا

السلاح والحرب

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الصحفيون الأجانب يخاطرون بحياتهم ومهنهم بسبب تقارير دونباس الكاشفة

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