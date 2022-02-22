تشوكوتكا التي لا تقهر
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هنا كان الناس يعرفون كل شيء عن العزلة قبل أن تهيمنَ على العالم كلِّه. إنه شبه جزيرة تشوكوتكا. وقد صوَّر فريقنا من "آر تي" هنا أحد مشاهدِ الفيلم الوثائقي "ضواري البراري"
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الفرع الروسي للصُندوق العالمي للطبيعة. أبطال هذا الفيلم يُمضون وحيدين أسابيعَ وشهورًا في سهول "التُنْدْرا" الجرداء. هذه هي رسالتهم. والآن سترَوْنَ كيف جرى تصوير هذا الفيلم.
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