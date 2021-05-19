خدمات التوصيل الصينية

تتغير أمام أعيننا باستمرار عملية توصيل البضاعة المشتراة من دون مقابلة البائع، فقد حلت متاجر التسوق الإلكتروني محل الكتالوجات الورقية، كما حلت الروبوتات محل سعاة التوصيل. تسعى لتسريع توصيل السلع أفضل الشركات في أرجاء العالم كافة. كيف تجد السلعة اليوم مشتريها وما الذي سيتغير غدا؟ هذا الفيلم يتحدث عن مستقبل عمليات التوصيل الذي قد حل اليوم.

للمزيد من الأفلام الوثائقية عن "هذه هي الصين" ادخل إلى صفحتنا على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RTDocFilms&set=a.3295797313833047