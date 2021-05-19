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قائد الحرس الثوري الإيراني: لم يعد هناك أي مكان آمن لأي صهيوني في فلسطين المحتلة

خدمات التوصيل الصينية

الطبيعة والسفر

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تتغير أمام أعيننا باستمرار عملية توصيل البضاعة المشتراة من دون مقابلة البائع، فقد حلت متاجر التسوق الإلكتروني محل الكتالوجات الورقية، كما حلت الروبوتات محل سعاة التوصيل. تسعى لتسريع توصيل السلع أفضل الشركات في أرجاء العالم كافة. كيف تجد السلعة اليوم مشتريها وما الذي سيتغير غدا؟ هذا الفيلم يتحدث عن مستقبل عمليات التوصيل الذي قد حل اليوم.

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