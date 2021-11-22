الدكتور كوفيد

هل ستكون هناك موجة رابعة؟ ستكون. وستكون هناك خامسة أيضا. وما لم يتم تلقيح سبعين بالمئة، سنستمر في ركوب هذه الأمواج.

ولهذا يجب فهم ذلك وعلى كل واحد منا أن يتحمل المسؤولية تجاه نفسه وأقربائه.