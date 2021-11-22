 
مباشر

الدكتور كوفيد

القضايا الاجتماعية

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsk5

هل ستكون هناك موجة رابعة؟ ستكون. وستكون هناك خامسة أيضا. وما لم يتم تلقيح سبعين بالمئة، سنستمر في ركوب هذه الأمواج.

ولهذا يجب فهم ذلك وعلى كل واحد منا أن يتحمل المسؤولية تجاه نفسه وأقربائه.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا