خطف العرائس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgav
وفق مختلـف التقديرات فإن نصف حالات الزواج أو ثلثيها في قرغيزستان تتم ضد إرادة العرائس. "ألا كاتشو" تعني ترجمتها من اللغة القرغيزية "اِخطف واهرب". هكذا تسمَّى عادة خطف الفتاة.
وفق مختلـف التقديرات فإن نصف حالات الزواج أو ثلثيها في قرغيزستان تتم ضد إرادة العرائس. "ألا كاتشو" تعني ترجمتها من اللغة القرغيزية "اِخطف واهرب". هكذا تسمَّى عادة خطف الفتاة.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.