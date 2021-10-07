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خطف العرائس

القضايا الاجتماعية

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وفق مختلـف التقديرات فإن نصف حالات الزواج أو ثلثيها في قرغيزستان تتم ضد إرادة العرائس. "ألا كاتشو" تعني ترجمتها من اللغة القرغيزية "اِخطف واهرب". هكذا تسمَّى عادة خطف الفتاة.

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