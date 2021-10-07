خطف العرائس

وفق مختلـف التقديرات فإن نصف حالات الزواج أو ثلثيها في قرغيزستان تتم ضد إرادة العرائس. "ألا كاتشو" تعني ترجمتها من اللغة القرغيزية "اِخطف واهرب". هكذا تسمَّى عادة خطف الفتاة.

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