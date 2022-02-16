نكهة روسيا | الحلقة الثانية عشرة

نكهة روسيا.. ليس برنامجا عاديا من برامج تعليم الطبخ، بل هو مسلسل توثيقي يحاول التعريف بهذا البلد وثقافاته المتعددة وتقاليده وتاريخه

عبر التنقل في أرجائه الواسعة وتذوق نكهاتها المميزة وأطعمتها، أكثر من 190 إثنية تعيش في الاتحاد الروسي وكل منها تتميز بتاريخ وثقافة فريدة من نوعها وبلائحة طعام تعكس هويتها وتاريخها، وسنتعرف من خلال التباين في لوائح الطعام بين منطقة وأخرى على التنوع الثقافي لروسيا.