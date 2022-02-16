فتيات يقتحمن السماء
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أندية الطيران التابعة للجمعية التطوعية للتعاون مع الجيش والطيران والبحرية في الاتحاد السوفييتي ثم روسيا كانت الفرصة الوحيدة للفتيات ليصبحن قائدات للطائرات الشراعية أو الرياضية.
وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت الطريق إلى طائرات الركاب الكبيرة مغلقة أمامهن إذ إن هذا كان يعد مهنة للذكور فقط.
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