عالم الغد│ وسائل النقل المستقبلية
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صمم أمريكي سيارة المستقبل. في روسيا من الممكن أن يطير القطار في الهواء. طار الإنسان بدون أجنحة. وقد تم مد جزء من نفق فائق السرعة. كيف ستغير هذه التكنولوجيا حياتنا بعد خمسين سنة؟
صمم أمريكي سيارة المستقبل. في روسيا من الممكن أن يطير القطار في الهواء. طار الإنسان بدون أجنحة. وقد تم مد جزء من نفق فائق السرعة. كيف ستغير هذه التكنولوجيا حياتنا بعد خمسين سنة؟
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