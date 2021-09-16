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عالم الغد│ وسائل النقل المستقبلية

نمط الحياة

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صمم أمريكي سيارة المستقبل. في روسيا من الممكن أن يطير القطار في الهواء. طار الإنسان بدون أجنحة. وقد تم مد جزء من نفق فائق السرعة. كيف ستغير هذه التكنولوجيا حياتنا بعد خمسين سنة؟

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