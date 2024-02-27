شكرا يا روسيا

عنوان الفيلم يشير إلى حبنا لوطننا. وطننا هو بلدنا روسيا، التي أعددنا عنها هذا الفيلم الوثائقي الكبير.

روسيا كلها من شرقها الأقصى، من فلاديفوستوك وبلاغوفيشينسك إلى كالينينغراد وسيفاستوبل. حاولنا في هذا الفيلم إبراز تنوع مظاهر بلدنا الكثيرة كلها وفرادته،

وكذلك إظهار ما بلدنا غني به وكذلك المنجزات التي حققها بلدنا.. غير أن الأهم في ذلك كله هم الناس، الأبطال الرئيسون في عملنا الوثائقي، هم الأشخاص المشهورون في روسيا، الرياضيون، الممثلون والموسيقيون.

كل شخص من أبطال الفيلم يسافر إلى مسقط رأسه ومنطقته الأصلية، ويعرض للمشاهد عبر مهنته حبه لموطنه. ستشاهدون في هذا الفيلم بلدنا المترامي الأطراف الكبير كله وكم هي كثيرة القوميات هنا، والثقافات المتنوعة، وكم هي كثيرة وقائع التاريخ المختلفة.