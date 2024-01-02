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طعنة مباشرة في الرقبة.. لحظة الهجوم على زعيم المعارضة الكوري الجنوبي

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أظهر مقطع فيديو لحظة تنفيذ شخص هجوما بأداة حادة ضد زعيم الحزب الديمقراطي المعارض بكوريا الجنوبية لي جيه ميونغ.

وتم على إثر ذلك نقل السياسي المصاب، اليوم الثلاثاء، بطائرة هليكوبتر من بوسان إلى سيئول، حيث يخضع لعمل جراحي هناك.

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وسقط لي وهو ينزف دما بعد أن كان يسير مع مرافقته محاطا بالعديد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في المدينة التي يزورها. وتمت السيطرة على المهاجم ورميه أرضا.

وقال شهود عيان إن المهاجم تظاهر بأنه أحد أنصار الضحية، واقترب من الزعيم المعارض وطلب توقيعه ثم اعتدى عليه بسلاح مجهول يبلغ طوله ما بين 20 - 30 سم.

المصدر: RT

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