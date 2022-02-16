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سيارة بوتين الرئاسية

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رؤساءُ الدول يجب أن يتنقلوا في سياراتٍ فاخرة من الفئة الممتازة، قد صُنعت في بلادهم. هذه القاعدةُ غيرُ المعلنة قائمةٌ منذ زمن بعيد. سيارةُ الشخصية الأولى تعكِس هيبةَ الدولة.

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