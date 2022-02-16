سيارة بوتين الرئاسية

رؤساءُ الدول يجب أن يتنقلوا في سياراتٍ فاخرة من الفئة الممتازة، قد صُنعت في بلادهم. هذه القاعدةُ غيرُ المعلنة قائمةٌ منذ زمن بعيد. سيارةُ الشخصية الأولى تعكِس هيبةَ الدولة.

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