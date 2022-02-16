سيارة بوتين الرئاسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/senw
رؤساءُ الدول يجب أن يتنقلوا في سياراتٍ فاخرة من الفئة الممتازة، قد صُنعت في بلادهم. هذه القاعدةُ غيرُ المعلنة قائمةٌ منذ زمن بعيد. سيارةُ الشخصية الأولى تعكِس هيبةَ الدولة.
رؤساءُ الدول يجب أن يتنقلوا في سياراتٍ فاخرة من الفئة الممتازة، قد صُنعت في بلادهم. هذه القاعدةُ غيرُ المعلنة قائمةٌ منذ زمن بعيد. سيارةُ الشخصية الأولى تعكِس هيبةَ الدولة.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.