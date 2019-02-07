الداخلية العراقية توافق لكاظم "الساهر"

وافقت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، على طلب الفنان العراقي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، الشهير بـ "كاظم الساهر" لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من السامرائي إلى الساهر.

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وكان الفنان كاظم الساهر قد تقدم بطلب رسمي للجهات العراقية المعنيّة باعتماد شهرته "الساهر" لقبا رسميا، بدلا من لقبه الأصلي "السامرائي"، لتجنب أي اختلاف في الأوراق الشخصية الأخرى.

وقال ضابط في وزارة الداخلية لوكالة الأناضول إن وزارة الداخلية قد وافقت اليوم على طلب تقدم به أحد محامي الفنان وسوف تقوم مديرية الأحوال المدنية باستكمال إجراءات تحويل اللقب من السامرائي إلى الساهر في جميع الوثائق الثبوتية للفنان كاظم الساهر.

وولد الساهر في 12 سبتمبر عام 1957 في الموصل شمال العراق، ويعتبر من أشهر المطربين العرب، وبدأ حياته الفنية من خلال تعاونه مع الشاعر أسعد الغريري عام 1984، حينما أصدر أول ألبوماته الغنائية بعنوان "شجرة الزيتون"، تبعها بنجاحات فنية منحه الجمهور خلالها ألقابا عديدة من بينها "القيصر" و"سفير الأغنية العربية".

المصدر: وكالات