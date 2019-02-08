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"ياندكس" الروسية تدخل عالم صناعة الأفلام

الثقافة والفن

Sputnik
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أعلنت شركة "ياندكس" الروسية عن نيتها توسيع نشاطاتها لتبدأ في إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

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وأوضحت الشركة أن المسؤولين في فرع "ياندكس ستوديو" التابع لها، بدأوا فعلا بالتفاوض مع بعض المنتجين والمخرجين ونجوم الشاشة الروسية بهدف إنتاج عدد من المسلسلات والأفلام الجديدة.

ومن المنتظر أن تعرض هذه المسلسلات والأفلام في خدمة جديدة ستنضم إلى الخدمات التي تقدمها "ياندكس" حاليا لمشاهدة الفيديوهات، والتي من أهمها "Yandex.Efir" و"Yandex.Plus" و"Amediatek".

ويتوقع القائمون على "ياندكس ستوديو" أن يتمكنوا خلال العام الجاري من إنتاج 8 أو 10 أفلام ستعرض على الجمهور عام 2020.

المصدر: لايف. رو

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