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الأزهر يعترض على اسم مسلسل بطلته رانيا يوسف

الثقافة والفن

الأزهر يعترض على اسم مسلسل بطلته رانيا يوسف
رانيا يوسف
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اعترضت مؤسسة الأزهر على اسم مسلسل "ملايكة إبليس" بطولة رانيا يوسف، وغادة عادل، وأحمد داوود، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

واستجابت الشركة لاعتراض الأزهر وتم تغييره إلى "وبينا ميعاد"، وبدأت أسرة المسلسل تصويره منذ أسبوع، في مصر الجديدة، ليشارك في السباق الدرامي الرمضاني 2019.

ومسلسل "بينا ميعاد" من إنتاج "تي فيجن" لطارق الجنايني، وتدور أحداثه في إطار شعبي.

المصدر: المصري اليوم

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