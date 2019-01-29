"سوريا الحبيبة وشعبها العظيم".. الفنان المصري خالد النبوي يوجه رسالة باللهجة السورية (فيديو)

ظهر الفنان المصري خالد النبوي في فيديو وجه خلاله رسالة حب للشعب السوري في كافة المدن والمحافظات، حيث بدأ الشريط بـ"مساء الخير على سوريا الحبيبة وشعبها العظيم".

وقال النبوي في الفيديو:" مساء الخير على سوريا الحبيبة وشعبها العظيم في كل مكان، في تدمر ومعلولا وحماة وحمص والشام الحبيب."

وقالت له مصورة الفيديو:" لا نقبل هكذا نريدها باللغة السورية، بالسوري لو سمحت!"

فرد الفنان المصري قائلا:" بالسوري!، دخيل ربك ما بيصير والله ما بتمرق."

المصدر: RT