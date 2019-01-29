شون بول وبلقيس يحييان حفلا في السعودية!
يحيي الفنان الجامايكي المشهور، شون بول، حفلا فنيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 1 فبراير المقبل.
ونشر حساب "مدينة الملك عبدالله الاقتصاية" على صفحته في تويتر تغريدة للإعلان عن الحفل جاء فيها: "لأول مرة بالمملكة، الفنان العالمي شون بول ضمن فعاليات المنطقة الترفيهية المصاحبة للبطولة السعودية لمحترفي الغولف، الجمعة 1 فبراير".
وستشارك في إحياء هذا الحفل، الذي يأتي ضمن حفلات يحييها نجوم عرب وعالميون، الفنانة الخليجية، بلقيس أحمد.
لايفوتكم الحفل العالمي للفنانة #بلقيس والفنان #شون_بول وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف— دليل فعاليات وأسواق جدة (@jeddah_markets) 25 января 2019 г.
🔸المكان : المدينة الاقتصادية - جدة
🔸الزمان : 01 فبراير
🔸طريقة شراء التذاكر : عن طريق الموقع الالكتروني : https://t.co/RKaeTQLJMbpic.twitter.com/HbVZ4UbvCx
لأول مرة بالمملكة، الفنان العالمي 🎶 شون بول 🎶— #KAEC (@kaec_saudi) 28 января 2019 г.
ضمن فعاليات المنطقة الترفيهية المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف
🗓 الجمعة ١ فبراير
⏰ ١٠م
سارع بشراء التذاكر من فروع فيرجن، أو عبر الموقعhttps://t.co/7KO5QF7bvW#السعودية_الدولية_للجولف
#KAECpic.twitter.com/CVQGdX4Emy
المصدر: تويتر