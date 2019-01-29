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شون بول وبلقيس يحييان حفلا في السعودية!

الثقافة والفن

شون بول وبلقيس يحييان حفلا في السعودية!
ZUMAPRESS.com-© Panoramic
شون بول
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يحيي الفنان الجامايكي المشهور، شون بول، حفلا فنيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 1 فبراير المقبل.

ونشر حساب "مدينة الملك عبدالله الاقتصاية" على صفحته في تويتر تغريدة للإعلان عن الحفل جاء فيها: "لأول مرة بالمملكة، الفنان العالمي شون بول ضمن فعاليات المنطقة الترفيهية المصاحبة للبطولة السعودية لمحترفي الغولف، الجمعة 1 فبراير".

وستشارك في إحياء هذا الحفل، الذي يأتي ضمن حفلات يحييها نجوم عرب وعالميون، الفنانة الخليجية، بلقيس أحمد.

المصدر: تويتر

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