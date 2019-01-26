لوحات رسمها أدولف هتلر معروضة للبيع

عرضت مجموعة من اللوحات الفنية النادرة في مزاد رقمي في برلين، يعتقد أن رسامها الحقيقي هو الزعيم النازي، أدولف هتلر، حيث تحتوي جميعها على توقيعه الشخصي.

ويعود تاريخ رسم اللوحات الثلاث إلى عامي 1910 و1911، ويعتقد أن هتلر رسمها عندما كان طالبا في مدرسة للفنون الجميلة، قبل وصوله إلى رأس السلطة في ألمانيا.

وتتراوح قيمة كل لوحة بين 4000 و6000 يورو، في حين يعتقد بعض الفنانين أن الرجل المرسوم في إحداها هو أدولف هتلر، في مرحلة شبابه، وتحديدا اللوحة المسماة بـ "Alpenlandschaft".

وفي السياق نفسه، أكد خبراء ألمان أن التواقيع التي تحملها اللوحات الثلاث، مطابقة تماما للخط الموثق تاريخيا والخاص بالزعيم النازي.

وتعرض اللوحات للبيع في مركز المزاد العلني، "Auktionshaus Kloss"، في حين أودعت للبيع من قبل جهة خاصة تملكها.

كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الألماني لا يسمح ببيع اللوحات الفنية التي تحمل رموزا وشعارات نازية، إلا أن الحظر لا يشمل اللوحات الفنية التي سبقت صعود النازيين للسلطة، حتى لو كانت تعود لهتلر أو أحد قادته.

(RT): Auktionshaus Kloss

المصدر: RT