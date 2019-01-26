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كشف تفاصيل جديدة عن الجزء الأخير من "Game of Thrones"

الثقافة والفن

كشف تفاصيل جديدة عن الجزء الأخير من
You-Tube: GameofThrones
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كشفت شركة "HBO" الأمريكية عن مدة حلقات الموسم الثامن والأخير من السلسلة الهوليوودية الشهيرة، "Game Of Thrones".

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وأعلنت الشركة عن مدة كل حلقة من الموسم على حدة، ووردت على الشكل التالي: كل من الحلقتين الأولى والثانية: 60 دقيقة، أما الحلقات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فـ 80 دقيقة للحلقة.

وأتى الإعلان الأخير بعيد كشف الشركة عن الموعد المحدد لبدء عرض الموسم الثامن، في 14 أبريل المقبل.

وعرض "Game Of Thrones" أول مرة عام 2011، في حين يصنف بين أشهر مسلسلات التشويق والخيال العلمي في الولايات المتحدة والعالم. كما حصل العمل الهوليوودي على عديد من الجوائز الدولية ورشح لأخرى.

المصدر: الصحافة الأمريكية

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