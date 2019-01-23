عرض ترويجي جديد لفيلم هوليوود المنتظر "Alita" (فيديو)

طرحت شركة الإنتاج العالمية، "20th Century Fox"، العرض الترويجي الأضخم لفيلم الخيال العلمي القادم، "Alita: Battle Angel"، المقرر دخوله صالات السينما في 14 فبراير المقبل.

ويكتسب الفيلم أهميته باعتباره دمجا متكاملا بين الحقيقة والخيال العلمي، وكذلك بين الشخصيات الكرتونية والتمثيل الواقعي، في حين يتحدث عن الشابة الروبوت "Alita"، التي قام مخترع شرير بصناعتها وبرمجتها لتكون قاتلة محترفة.

وتدور أحداث الفيلم عن صراع داخلي تعيشه ""Alita" بين حقيقة ماضيها الخير وما صممها عليه المخترع الشرير، في حين تتمكن من اكتشاف الحقيقة في نهاية المطاف والمغامرة التي تخوضها.

الفيلم القادم من بطولة النجوم: روزا سالازار، إيزا جونزاليز، جنيفر كونيلي، وإد سكرين، ومن إخراج روبرت رودريجز، وتأليف جيمس كاميرون.

المصدر: الصحافة الأمريكية