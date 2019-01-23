لندن تحتضن معرض أعمال نحات روسي شهير

افتتح في لندن، يوم الثلاثاء 22 يناير، معرض النحات الروسي جورجي الأصل المعروف، زوراب تسيريتيلي، تحت عنوان "أكثر من حياة".

واحتضن المعرض 100 لوحة فنية وتمثال وكتاب مصور، أبدعها الفنان على مدى مسيرته.

وأقيم المعرض بمناسبة حلول عيد الميلاد الـ 85 الذي احتفل به الفنان في 4 يناير الجاري.

وشارك في إقامة المعرض المستشار الفني المستقل، أرفي ميمائيلوف، الذي قال إن المعرض يسلط الضوء على مسيرة الفنان الإبداعية كلها، بما في ذلك أعماله الفنية التي أبدعت بتأثير لقاءاته بنجوم الفن التشكيلي مثل مارك شاغال، بيكاسو، راوشنبرغ.

وأتاح المعرض لمن ارتاده فرصة الاطلاع على فيديوهات أرشيفية تعكس مراحل حياة الفنان ونتاجه الإبداعي.

وقال تسيريتيلي، الذي كان قد دشن عام 1989 في لندن تمثالا بارتفاع 4 أمتار تحت عنوان "لندمر جدار عدم الثقة"، قال إنه يفضل الفن الذي لا يتدخل في السياسة.

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يذكر أن زوراب تسيريتيلي، انتخب عام 1997 رئيسا لأكاديمية الفنون الجميلة في موسكو. ويعود له الفضل في تأسيس متحف موسكو للفنون ومتحف فن زوراب تسيريتيلي في موسكو ومتحف الفن المعاصر في تبيليسي. ويعد نحاتا مختصا في التماثيل الضخمة.

وسبق له أن أبدع تمثالا ضخما للإمبراطور بطرس الأكبر في موسكو ومجمع "النصر" الفني المعماري التذكاري في شارع كوتوزوفسكي بوسط موسكو، فضلا عن مشروعات معمارية وفنية ضخمة في كل من جورجيا وإيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا.

المصدر: نوفوستي