 
مباشر

وفاة مغنية روسية على خشبة المسرح! (فيديو)

الثقافة والفن

وفاة مغنية روسية على خشبة المسرح! (فيديو)
twitter.com/@Stukidruki
فانيا خاليولوفا‏
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcz9

لفظت مغنية ومدربة موسيقية تترية أنفاسها الأخيرة على خشبة المسرح، في 20 يناير الجاري، أثناء أدائها أغنية في حفل بمدينة دميتروف غراد الروسية.

وانتشر فيديو سقوط المغنية التترية، فانيا خاليولوفا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تقديمها لوصلة غنائية في مسرح بمدينة دميتروف غراد بمقاطعة أوليانوف في روسيا.

وذكرت صحيفة إزفيستيا أن المغنية خاليولوفا نقلت إثر الحادث إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها، بسبب إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، أدت إلى وفاتها فورا.

وتوفيت خاليولوفا عن عمر ناهز 54 عاما. وعملت الفنانة معلمة موسيقى ومغنية في دار إبداع الطفولة، وترأست فرقة "كارليغاتش" الموسيقية وفرقة الفنون التترية للهواة "نجوم لا تنطفئ".

المصدر: إزفيستيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

6 أسرار "خطيرة" لن يخبرك بها قائدو الطائرات