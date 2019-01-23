وفاة مغنية روسية على خشبة المسرح! (فيديو)

لفظت مغنية ومدربة موسيقية تترية أنفاسها الأخيرة على خشبة المسرح، في 20 يناير الجاري، أثناء أدائها أغنية في حفل بمدينة دميتروف غراد الروسية.

وانتشر فيديو سقوط المغنية التترية، فانيا خاليولوفا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تقديمها لوصلة غنائية في مسرح بمدينة دميتروف غراد بمقاطعة أوليانوف في روسيا.

Татарская певица умерла на сцене во время выступления.



53-летняя Фания Халиуллова с ансамблем «Карлыгач» была на гастролях в Димитровграде, когда у нее внезапно остановилось сердце pic.twitter.com/7eADsUDMDW — НТВ (@ntvru) 22 января 2019 г.

وذكرت صحيفة إزفيستيا أن المغنية خاليولوفا نقلت إثر الحادث إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها، بسبب إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، أدت إلى وفاتها فورا.

وتوفيت خاليولوفا عن عمر ناهز 54 عاما. وعملت الفنانة معلمة موسيقى ومغنية في دار إبداع الطفولة، وترأست فرقة "كارليغاتش" الموسيقية وفرقة الفنون التترية للهواة "نجوم لا تنطفئ".

المصدر: إزفيستيا